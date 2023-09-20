Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В любое время и без всяких предпосылок: премьер Японии Кишида заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В любое время и без всяких предпосылок: премьер Японии Кишида заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

20 сентября, 2023 среда
09:10
Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для нормализации отношений между странами

Об этом Кишида сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"С точки зрения открытия новой эпохи вместе, хочу выразить свою готовность лично встретиться с президентом Ким Чен Ыном никогда и без всяких предпосылок", - заявил премьер Японии.

Кишида выразил желание провести переговоры на высоком уровне, чтобы как можно скорее организовать саммит.

Он подчеркнул, что политика страны по отношению к Северной Корее остается неизменной: Япония стремится к нормализации отношений между странами. Для этого необходимо решить ряд проблем, среди которых: угон, ядерные и ракетные вопросы, а также "решение нашего печального прошлого".

Что известно о нарастании напряжения со стороны КНДР

5 августа постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику по поводу наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".

6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны. А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.

14 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы сохранить "военную мощь" и быть готовыми к войне.

Позже, 18 августа, стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

19 августа лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.

21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. После чего хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидалось, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

КНДР
Япония
Читайте также:
обстріл, ППО
19 сентября, 2023 вторник
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
19 сентября, 2023 вторник
Силы ПВО сбили 27 "шахедов"
Верховна Рада
18 сентября, 2023 понедельник
Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.74
    Покупка 37.74
    Продажа 38.51
  • EUR
    Покупка 40.52
    Продажа 41.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
20 сентября
09:28
Эксклюзив
Здесь ад: боец ВСУ о ситуации на Запорожском направлении
09:26
"Я поражена": глава Еврокомиссии оценила прогресс Украины на пути в Евросоюз
09:15
В Дии выбрали жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: кому отдали голоса
09:01
Британская разведка оценила ситуацию на фронте после успехов ВСУ возле Бахмута
08:43
Великобритания планирует поставить Украине еще десятки тысяч артиллерийских снарядов
08:41
Израиль
Вооружение с электронным управлением и ИИ: в Израиле представили танк нового поколения
08:33
OPINION
Николай Княжицкий
Об украинско-польских отношениях
08:29
Обновлено
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 17 из 24 "шахедов"
08:00
Инфографика
Силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, 7 танков и 37 дронов
07:44
Дрон РФ атаковал завод в Кременчуге на Полтавщине
07:32
CNN: Украинские спецслужбы могли атаковать союзников вагнеровцев в Судане
06:57
В Канаде прогнозируют новую мобилизацию в РФ
06:37
Нагорный Карабах: Блинкен призвал Алиева прекратить огонь и заверил Армению в поддержке
06:31
Анонс
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 20 сентября
06:18
Потери российских военных в Запорожской области существенно выросли, - ISW
06:01
Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева попала в базу "Миротворец"
05:47
"Сознательная политика захватчиков": Зеленская призвала генсека ООН помочь вернуть похищенных детей из РФ
05:37
Поражение "Шахтера", ничья "Милана" и "Ньюкасла": результаты всех матчей вторника в ЛЧ
05:15
ЕСПЧ
Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить обстрелы гражданских со стороны Азербайджана
04:58
Обновлено
Ночная атака "шахедов" 20 сентября. Хронология событий
04:35
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения в матче с "Порту"
03:44
Зеленский призвал Трампа публично презентовать мирный план для окончания войны в Украине
02:55
Вероника Мирошниченко
"Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот паспорт", - российская теннисистка пытается получить украинское гражданство
02:02
В парламенте зарегистрировали проект постановления в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины
01:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 сентября
01:29
Украинка Ткач-Остапчук заняла второе место на ЧМ по борьбе
01:05
Обновлено
Дуда не смог встретиться с Зеленским в Нью-Йорке и прокомментировал зерновые противоречия
00:42
МИД призвал украинцев не посещать Карабах и избегать мест скопления в Армении
00:10
"Барселона" забила 5 голов и уничтожила "Антверпен" в Лиге чемпионов
2023, вторник
19 сентября
23:56
"Шахтер" дал бой, но проиграл "Порту" в первом матче Лиги чемпионов
23:40
Neuralink Илона Маска начинает испытание мозгового чипа на людях с параличом
23:24
Создание Коалиции возможностей: Умеров подвел первые итоги встречи в формате "Рамштайн"
22:57
Представители G7 распланируют долгосрочную помощь Украине, ведь предполагают, что война может затянуться на 6-7 лет, - Bloomberg
22:42
Латвия
Латвия передаст Украине минометы, ПВО и крупнокалиберные боеприпасы
22:12
Эксклюзив
Бойцы полка Калиновского и их гражданские сограждане запустили над Беларусью бело-красно-белый флаг
22:08
Эксклюзив
Мир не готов к быстрому поражению России, - офицер ВСУ Лапин
22:03
Зеленский на Генассамблее ООН призвал к совместной подготовке Глобального саммита мира и наказанию агрессора
21:17
Disney выпустила трейлер сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"
21:05
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, Армения заявила об "этнических чистках"
21:04
РФ отводит военные корабли из Севастопольской бухты, - движение АТЕШ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV