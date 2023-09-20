В любое время и без всяких предпосылок: премьер Японии Кишида заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом Кишида сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"С точки зрения открытия новой эпохи вместе, хочу выразить свою готовность лично встретиться с президентом Ким Чен Ыном никогда и без всяких предпосылок", - заявил премьер Японии.

Кишида выразил желание провести переговоры на высоком уровне, чтобы как можно скорее организовать саммит.

Он подчеркнул, что политика страны по отношению к Северной Корее остается неизменной: Япония стремится к нормализации отношений между странами. Для этого необходимо решить ряд проблем, среди которых: угон, ядерные и ракетные вопросы, а также "решение нашего печального прошлого".

Что известно о нарастании напряжения со стороны КНДР

5 августа постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику по поводу наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".

6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны. А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.

14 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы сохранить "военную мощь" и быть готовыми к войне.

Позже, 18 августа, стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

19 августа лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.

21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. После чего хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидалось, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.