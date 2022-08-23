В Люблине в День Независимости Украины на городской ратуше поднимут польский и украинский флаги
В Люблине, в рамках празднования 31-й годовщины провозглашения Независимости Украины, планируют поднять украинские и польские флаги
Об этом сообщает Polskie Radio.
"Акт провозглашения независимости Украины более 30 лет назад стал фундаментом для развития независимого государства, но также открытого к добрососедским отношениям с Польшей. В последние несколько десятилетий мы укрепляем связи партнерского сотрудничества на многих институциональных уровнях, а также храним дружеские отношения", - заявил мэр Люблина Кшиштоф Жук.
Он также отметил, что на фоне очередной волны российской агрессии Люблин солидарен с борющимися за свободу и демократию украинцами.
"В эти трудные дни мы оказываем гуманитарную помощь нашим городам-партнерам и тысячам беженцев, которые нашли безопасное убежище в Люблине", – сказал Жук.
В рамках празднования Дня Независимости Украины в Люблине планируют провести возложение венков к памятнику воинам УНР на православном кладбище на улице Липовой, а на Люблинской ратуше поднимут флаги Польши и Украины.
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