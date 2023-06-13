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В Лувре презентовали 5 уникальных икон из киевского музея Ханенко

13 июня, 2023 вторник
20:02
Культура

В Лувре 13 июня открылась выставка "У истоков сакрального образа. Иконы из Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве"

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

На выставке представят 5 из 16 произведений, привезенных во Францию из Украины.

В частности, посетители выставки смогут увидеть четыре иконы на дереве VI и VII веков – Святой Иоанн Креститель, Богородица с Младенцем, Святые Сергий и Вакх и Святые Платон и Гликерия. Экспонирование этих произведений в Лувре является особым событием еще и потому, что они относятся к редким иконам, которые происходят из монастыря Святой Екатерины на горе Синай и хранятся вне Египта. Созданные по технологии энкаустической живописи (древняя техника рисования, в которой связующим для красок является воск), эти иконы являются исключительными памятниками древнейшего периода в истории иконописи.

Фото: mkip.gov.ua

Еще одна икона по микромозаике с изображением Святого Николая относится к периоду Византийской империи конца XIII – начала XIV века. Это образец деликатной техники, которую мастерские Константинополя (современный Стамбул, Турция) начали применять во второй половине XII века. До сих пор сохранилось всего около 50 экземпляров, среди которых два – в Лувре.

"Помимо экспонирования все шедевры сакрального искусства станут объектом углубленного изучения и научного анализа. Международный комитет, состоящий из украинских ученых и международных специалистов в этой области, будет сопровождать исследования", - отметили в Минкульте.

На церемонии открытия выставки присутствовала и.о. директора Музея Ханенко Юлия Ваганова. Она отметила, что проект сотрудничества с Лувром базируется на совместном исследовательском и научном интересе двух институтов, поддержке и профессиональной экспертизе.

Фото: mkip.gov.ua

 

"Представленные произведения являются частью украинского наследия и достопримечательностями византийского искусства мирового значения. Недавно Лувр начал большую работу по созданию отдела византийского искусства, проводит и актуализирует существующие исследования. Произведения из коллекции Ханенко являются одними из первых в этой программе совместных исследований", - отметила Ваганово.

  • Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко – одно из наиболее значимых украинских учреждений, посвященное мировой истории искусства. Здесь хранится около 25 тысяч произведений античного, византийского, европейского и азиатского искусств.
  • 7 июня стало известно, что Лувр будет временно хранить 16 произведений искусства из Украины, среди которых драгоценные 1500-летние византийские иконы из киевского музея Ханенко.
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