В Луцке задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и дочери
Во вторник, 20 июля, правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству собственных жены и дочери
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Как известно, в квартире полицейские обнаружили тела двух женщин - 56 и 22 лет
"Сообщение об убийстве в Луцке поступило в полицию сегодня в 7:15: заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь. За считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин - 56 и 22 лет ", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
"Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения", - отмечают в полиции.
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