В Луцке возобновят джазовый фестиваль

Об этом говорится на странице Луцкого джазового клуба , передает Еспресо.TV .



Фестиваль продлится один день, в течение которого пройдут три концертные программы, профессиональный мастер-класс, виниловый ди-джей сет, и феерический джем-сейшн с участием как непосредственно присутствующих на фестивальной сцене музыкантов, так и дистанционно.



"Можно утверждать, что нынешний" Art Jazz Cooperation-2021 "- фестиваль премьер не только для зрителей, но и для самих участников, программа выступления которых формировалась специально к" Art Jazz Cooperation-2021 ", - говорится в сообщении.



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