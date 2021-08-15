В Луцке возобновят джазовый фестиваль
28 августа в Луцком замке после длительного перерыва состоится XIV Международный джазовый фестиваль "Art Jazz Cooperation-2021"
Об этом говорится на странице Луцкого джазового клуба , передает Еспресо.TV .
Фестиваль продлится один день, в течение которого пройдут три концертные программы, профессиональный мастер-класс, виниловый ди-джей сет, и феерический джем-сейшн с участием как непосредственно присутствующих на фестивальной сцене музыкантов, так и дистанционно.
"Можно утверждать, что нынешний" Art Jazz Cooperation-2021 "- фестиваль премьер не только для зрителей, но и для самих участников, программа выступления которых формировалась специально к" Art Jazz Cooperation-2021 ", - говорится в сообщении.
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