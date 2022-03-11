В Луцке возобновили работу котельные, поврежденные обстрелом россиян

Об этом сообщило Луцктепло .



"Работа котельных возобновлена", - говорится в заявлении.



Котельные на улицах Карбышева и Арцеулова перестали работать из-за взрывов на военном аэродроме. Их работу обещали возобновить после стабилизации ситуации.

Напомним, 11 марта в Луцке возле аэродрома раздались взрывы.

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