В Луцке в честь Дня единения развернули 200-метровый флаг Украины

Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.



Отмечается, что ко Дню единения приняли участие студенты, местные жители, военные и представители власти.



По словам исполняющего обязанности заместителя начальника Луцкого горотдела полиции Юрия Сидорука, на акцию пришли ориентировочно 300 человек.

Напомним, что 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении военных зарплат, а также объявил 16 февраля Днем единения.

16 февраля в Днепре в честь Дня единения в небе появится самый большой украинский флаг , созданный светомузыкальной инсталляцией Dnipro Light Flowers.