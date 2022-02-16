В Луцке в честь Дня единения развернули 200-метровый флаг Украины
В Луцке на Киевской площади состоялось развертывание 200-метрового флага Украины и поднятие, который является самым высоким Государственным Флагом области
Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.
Отмечается, что ко Дню единения приняли участие студенты, местные жители, военные и представители власти.
По словам исполняющего обязанности заместителя начальника Луцкого горотдела полиции Юрия Сидорука, на акцию пришли ориентировочно 300 человек.
- Напомним, что 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении военных зарплат, а также объявил 16 февраля Днем единения.
- 16 февраля в Днепре в честь Дня единения в небе появится самый большой украинский флаг , созданный светомузыкальной инсталляцией Dnipro Light Flowers.
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