В Луцке умерла женщина, которую на пешеходном переходе сбил подросток

Об этом сообщают Волынские новости .

39-летняя женщина, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе, скончалась в больнице.

Информацию о смерти женщины подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.

Женщина скончалась сегодня, 2 января, около 7 часов утра. У умершей осталось двое маленьких детей.

Напомним, 12 декабря в Луцке несовершеннолетний водитель легковушки, убегая от патрульной полиции, въехал в толпу на пешеходном переходе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb