В Луцке умерла женщина, которую на пешеходном переходе сбил подросток
В Луцке в больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе 12 декабря 2021 года сбил на авто несовершеннолетний
Об этом сообщают Волынские новости .
39-летняя женщина, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе, скончалась в больнице.
Информацию о смерти женщины подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.
Женщина скончалась сегодня, 2 января, около 7 часов утра. У умершей осталось двое маленьких детей.
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Напомним, 12 декабря в Луцке несовершеннолетний водитель легковушки, убегая от патрульной полиции, въехал в толпу на пешеходном переходе.
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