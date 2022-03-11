В Луцке впервые после начала войны раздались взрывы
В Луцке прогремели 4 взрыва, возможно был поврежден аэродром
Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
Это вторые взрывы в городе после начала полномасштабной войны, 24 февраля уже были удары по телевышке и аэродрому.
"Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие! Не публикуйте никаких фото, адресов и координат!", - написал мэр города.
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