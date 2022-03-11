В Луцке впервые после начала войны раздались взрывы

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.



Это вторые взрывы в городе после начала полномасштабной войны, 24 февраля уже были удары по телевышке и аэродрому.



"Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие! Не публикуйте никаких фото, адресов и координат!", - написал мэр города.

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