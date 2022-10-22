Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

Он отметил, что в результате удара поврежден частный дом. Также один человек получил ожоги.

По предварительной информации, погибших нет.

Ранее он писал о прилетах в объект энергетической инфраструктуры.

"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды", – говорится в сообщении.

Также он отметил, что на месте удара уже работают спасатели. Детали пообещал предоставить позже.

22 октября россияне нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего город остался без света.

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