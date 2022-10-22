В Луцке россияне попали в объект энергетики, в части города нет света, ранен человек
В Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без электроэнергии
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
Он отметил, что в результате удара поврежден частный дом. Также один человек получил ожоги.
По предварительной информации, погибших нет.
Ранее он писал о прилетах в объект энергетической инфраструктуры.
"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды", – говорится в сообщении.
Также он отметил, что на месте удара уже работают спасатели. Детали пообещал предоставить позже.
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