В Луцке первый храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ
В Луцке община Свято-Благовещенского храма УПЦ МП вместе со священником Владимиром Литвинчуком приняла решение о присоединении к Православной церкви Украины
Это первый подобный случай в Луцке, передает тамошний Первый канал социальных новостей.
Сегодня, 15 мая 2022 года, прихожане церкви решили обратиться к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию с просьбой принять их в прямое подчинение под опекой митрополита Винницкого и Барского Симеона.
"Приходской совет поддержал такое решение. Выступлений, осудивших такие действия, в храме не было. Общество собирало подписи в воскресном храме", - отмечается в сообщении.
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13 мая, после скандального собрания Синода УПЦ МП, священник Владимир Литвинчук написал в фейсбуке, что ожидал от своего руководства изменений во взглядах на захватчиков Украины, но не услышал даже упоминания о Путине или московском патриархе Кирилле.
"Дорогие братья и сестры! Прихожане Свято-Благовещенского храма города Луцка! Меня очень удивило вчерашнее решение Синода УПЦ, которое, по моему мнению, совсем не снизило градус в обществе и среди священства. Решения, которые были приняты, ничего не изменили по отношению к многократным обращениям духовенства и верующих. Мы все ожидали определенных изменений в действиях и взглядах по отношению к захватчикам нашей Родины и тем, кто их благословлял и поддерживал. Ни Путина, ни Кирилла они не упоминают и не осуждают, а это значит, что ни о каком направлении на отделение от Русской церкви и идти речи не будет, хотя решили в ближайшее время созвать собрание, а не Поместный Собор, и этим наши митрополиты упускают возможность со своей стороны предотвратить прекращение религиозной розни внутри нашей страны. Понятно стало одно, что нужны нам новые епископы, монастыри и т. д. Жаль!!! Что это самое важное!!! Сегодня больно смотреть на тех священников и мирян, которые всю свою жизнь верны Христовой Церкви и Богу, остаются беззащитными и униженными. Остается одно: что последнее слово за Богом!", - отметил священник.
Перед этим Владимир Литвинчук был одним из волынских священников, которые подписали обращение к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой осудить действия Кирилла и лишить его патриаршего престола.
- Напомним, на уходящей неделе в ПЦУ перешли шесть приходов Московского патриархата на Житомирщине .
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