В Луцке и области прогремели взрывы
В Волынской области раздались взрывы
Об этом сообщили мэр Луцка Игорь Полищук и глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко.
"Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию!" - написал Полищук в Facebook.
Погуляйко сообщил о взрывах в области.
"На Волыни прозвучали взрывы. Оставайтесь в укрытиях", – отметил он в Telegram.
Впоследствии в ОВА заявили об ударах о нефтебазе.
"О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе", - написал Погуляйко.
По состоянию на 22:58, воздушную тревогу в городе отменили.
В 0.50 Погуляйко в видеообращении заявил, что крылатая ракета была выпущена из Белоруссии.
Она летела на низкой высоте, потому радарам не удалось ее зафиксировать.
"Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах нет", - заявил он.
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