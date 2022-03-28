В Луцке до сих пор гасят нефтебазу, по которой Россия нанесла ракетный удар 27 марта

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС на Facebook.



"Продолжается тушение пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке в результате обстрела 27 марта", - говорится в сообщении.

В 08:12 пожар удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.

Напомним, на Волыни россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе.