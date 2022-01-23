В Луцке девушку со смартфоном убило током в ванной, - СМИ

Об этом Информационному агентству Волынь Post стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .



Известно, что трагедия произошла вчера, 22 января, в одной из многоэтажек города.



По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.



Обстоятельства устанавливают правоохранители.



"Отмечаем, что запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками. Достаточно немного намокнуть, как ток сразу пройдет через все тело. Взрослые, подчеркните это своим детям!", - пишет издание.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb