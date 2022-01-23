В Луцке девушку со смартфоном убило током в ванной, - СМИ
В Луцке от поражения током погибла девушка примерно 20-летнего возраста
Об этом Информационному агентству Волынь Post стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .
Известно, что трагедия произошла вчера, 22 января, в одной из многоэтажек города.
По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.
Обстоятельства устанавливают правоохранители.
"Отмечаем, что запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками. Достаточно немного намокнуть, как ток сразу пройдет через все тело. Взрослые, подчеркните это своим детям!", - пишет издание.
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