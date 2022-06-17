Об этом информирует в фейсбуке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .

"Российские солдаты массово погибают, но им взамен каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Россияне постоянно привозят огромное количество тяжелой техники, личного состава. В день заезжает по 30 КамАЗов с новыми солдатами. Те заканчиваются, новых подвозят. Кого у нас тут только не было - и ЧВК (частная военная компания, - ред.), буряты и "ЛНР", - сказал Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что самой горячей точкой в Луганской области остается Северодонецк – продолжаются уличные бои, оккупанты контролируют большую часть города. Под массированными обстрелами рашистов находятся все свободные населенные пункты Луганской области.

Более 500 человек остаются на территории "Азота", из них 38 - дети, впрочем, эвакуация невозможна.

"Эвакуация происходит только из Лисичанска и Горской громады. Вывезти людей из Северодонецка, и "Азота" в частности, – невозможно. Это опасно, рисковать нашими жителями мы не можем. Гарантии безопасности от россиян – это ничто. Они ни разу не сдержали слова", – добавляет глава области.

Лисичанск полностью под украинским контролем, а трасса Лисичанск – Бахмут оккупантами не контролируется, но постоянно обстреливается, дорога непроездная.

Сергей Шакун, офицер ТрО рассказал о ситуации в Луганской области, которая остается горячей, потому что враг продолжает наступление по всем фронтам там, где у него есть возможность.

16 июня количество погибших в результате авиаудара, который Россия 16 июня нанесла по Лисичанску, возросло до четырех человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb