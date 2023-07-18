Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В паспортном столе Новопскова при получении документа оккупанты требуют местных жителей присягать на верность РФ, записывая эти выступления на видеокамеру", - отмечает он.

Лысогор пишет, что пожилые люди идут туда, чтобы в будущем рассчитывать на пенсию. Однако перерасчет выплат пенсионерам не производят без наличия паспорта РФ. Даже несмотря на это, как говорят местные, повышают выплаты не всем.

Также глава ОВА рассказал, что во временно оккупированном Северодонецке наблюдается катастрофическая ситуация из-за отсутствия медикаментов.

"Из Северодонецка все чаще слышны жалобы об отсутствии в городе медикаментов. Речь не о том, что у многих их не за что приобрести, а о пустых полках аптек. Их в населенном пункте захватчики открыли всего две, но в свободном доступе там нет даже самого необходимого". ", – заметил он.

Лысогор добавил, что жители могут договориться о доставке лекарств из Луганска. Однако такая услуга будет стоить от 50 до 100% стоимости препарата.