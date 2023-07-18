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В Луганской области захватчики заставляют местных жителей в видео присягать на верность РФ во время получения паспортов

18 июля, 2023 вторник
09:20
Общество

Во временно оккупированном поселке Новопсков Старобельского района Луганской области россияне требуют местных жителей приносить присягу на верность РФ во время получения российских паспортов. Процесс захватчики фиксируют на видео

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В паспортном столе Новопскова при получении документа оккупанты требуют местных жителей присягать на верность РФ, записывая эти выступления на видеокамеру", - отмечает он.

Лысогор пишет, что пожилые люди идут туда, чтобы в будущем рассчитывать на пенсию. Однако перерасчет выплат пенсионерам не производят без наличия паспорта РФ. Даже несмотря на это, как говорят местные, повышают выплаты не всем.

Также глава ОВА рассказал, что во временно оккупированном Северодонецке наблюдается катастрофическая ситуация из-за отсутствия медикаментов.

"Из Северодонецка все чаще слышны жалобы об отсутствии в городе медикаментов. Речь не о том, что у многих их не за что приобрести, а о пустых полках аптек. Их в населенном пункте захватчики открыли всего две, но в свободном доступе там нет даже самого необходимого". ", – заметил он.

Лысогор добавил, что жители могут договориться о доставке лекарств из Луганска. Однако такая услуга будет стоить от 50 до 100% стоимости препарата.

  • 27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.
  • Также в Луганской ОВА отмечали , что на оккупированных территориях области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы обнаруживать ежемесячно по 15 шпионов и поклонников Украины.
  • 2 июля глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил , что во временно оккупированном Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
  • Также сообщалось, что российские оккупанты атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды.
  • Во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, оккупанты не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
Украина
Россия
Луганщина
Война с Россией
оккупированные территории
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