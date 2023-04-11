В Луганской области захватчики вывезли из госучреждений аппаратуру и мебель
В понедельник, 10 апреля, российские захватчики вывезли аппаратуру и мебель из государственных учреждений поселка Белокуракино в Луганской области
Об этом сообщили в Луганской ОГА.
По словам свидетелей, россияне были удивлены современным оснащением украинских школ и больниц.
"В обмен на "русский мир" они забирают все, что имеет ценность", - говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики продолжают усиливать меры по контролю населения на временно оккупированных территориях. В частности, в Старобельске и вокруг него увеличилось количество российских блокпостов и патрулей.
- 10 апреля стало известно, что на временно оккупированных территориях Луганщины, в частности в Старобельске, россияне проводят перепись жилищного фонда для выявления заброшенных квартир.
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