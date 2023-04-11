В Луганской области захватчики вывезли из госучреждений аппаратуру и мебель

Об этом сообщили в Луганской ОГА.

По словам свидетелей, россияне были удивлены современным оснащением украинских школ и больниц.

"В обмен на "русский мир" они забирают все, что имеет ценность", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики продолжают усиливать меры по контролю населения на временно оккупированных территориях. В частности, в Старобельске и вокруг него увеличилось количество российских блокпостов и патрулей.