На Луганщине захватчики обстреляли жилые дома, детский сад и интернат
В Луганской области в ночь на 8 марта продолжались атаки российских оккупантов. Снаряды попали в жилые дома, детский сад и психоневрологический интернат
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Он рассказал, что обстрелы в городе Рубежное начались около 22:40. Из-за этого возник пожар в многоэтажном доме. В результате три человека получили ранения, еще одна женщина погибла.
Оккупанты также обстреляли жилые кварталы в Кременной. Одна женщина получила ранения. Известно, что вражеские боевики повредили здание областного психоневрологического интерната в Попасной, а под утро снаряд пробил крышу детского сада в Северодонецке.
Сергей Гайдай добавил, что сегодня эвакуационного поезда из Лисичанска не будет из-за повреждения путей. Ожидаются два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и 17:00.
- Напомним, в Луганской области оккупанты РФ из "Градов" обстреляли врачей, приехавших на вызов.
- Попытка российских военных захватить город Изюм в Харьковской области ночью 8 марта провалилась, но оккупанты взорвали мосты, а местные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
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