На Луганщине захватчики обстреляли жилые дома, детский сад и интернат

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



Он рассказал, что обстрелы в городе Рубежное начались около 22:40. Из-за этого возник пожар в многоэтажном доме. В результате три человека получили ранения, еще одна женщина погибла.



Оккупанты также обстреляли жилые кварталы в Кременной. Одна женщина получила ранения. Известно, что вражеские боевики повредили здание областного психоневрологического интерната в Попасной, а под утро снаряд пробил крышу детского сада в Северодонецке.



Сергей Гайдай добавил, что сегодня эвакуационного поезда из Лисичанска не будет из-за повреждения путей. Ожидаются два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и 17:00.

Напомним, в Луганской области оккупанты РФ из "Градов" обстреляли врачей, приехавших на вызов.

Попытка российских военных захватить город Изюм в Харьковской области ночью 8 марта провалилась, но оккупанты взорвали мосты, а местные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи.