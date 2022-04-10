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В Луганской области за сутки у 30 тыс. абонентов восстановили свет, - Гайдай

10 апреля, 2022 воскресенье
12:26
война с Россией

В Луганской области свет починили для 30 тыс. потребителей, без электрики остаются еще 97 320 абонентов

Об этом сообщили в Луганской ОВА .

"Электрики "ЛЭО" и местных РЭСов за сутки сократили количество обесточенных потребителей на 30 тысяч. В это время даже в подвале сидеть многим очень страшно. А наши ремонтники находят возможность работать и восстанавливать коммуникации. Энергетики запитали несколько населенных пунктов, также продолжается восстановление водоснабжающей сети в Северодонецке Там, где есть доступ и хоть немного утихают российские обстрелы, чиним!" – подчеркнул глава ОВА Сергей Гайдай.

Тока нет в 35 населенных пунктах: в 23 полностью и в 12 - частично. Без электроэнергии остаются 97 320 потребителей. В 34 населенных пунктах (в общей сложности 104 244 абонента) нет газа: в 26 полностью и в 8 - частично. Воды нет у жителей Рубежного, Попасной и частично Лисичанска.

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Попасна
Рубежное
Сергей Гайдай
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