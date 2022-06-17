English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Луганской области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 7 ранили

В Луганской области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 7 ранили

17 июня, 2022 пятница
08:57
война с Россией

В Луганской области 16 июня оккупанты убили 6 человек, 7 ранили и повредили по меньшей мере 27 домов

Об этом сообщил Сергей Гайдай в телеграмме.

По его словам, каждый день россияне усиливают обстрелы, убивая мирных жителей.

"Да, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка - это мать с сыном", - подчеркнул он.

В Лисичанске захватчики разрушили два дома и школу, в Горном – 18 домов, во Врубовке – семь. Также много повреждений в Синецком под Северодонецком.

"Россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной Азота. В целом на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов", - заметил глава ОВА.

В течение 16 июня оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Также они нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке. В Северодонецке продолжаются боевые действия.

"Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое - враг отошел", - отметил Сергей Гайдай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Луганск
Северодонецк
Сергей Гайдай
новости Луганщины
Золотое
Читайте также:
ракетний удар, бомбардування, Київський бронетанковий завод
15 июня, 2022 среда
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
Північна Корея вірус
16 июня, 2022 четверг
Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания
Збірна України
15 июня, 2022 среда
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.31
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
17 июня
10:01
ВСУ подбили российский буксир, транспортировавший на Змеиный боеприпасы и личный состав
09:59
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: около 30 "приходов"
09:54
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: количество погибших детей выросло до 322
09:36
Смотрит новости, которым доверяет: Зеленский записал видеообращение, где фоном играла музыка к заставке канала "Эспрессо", - Княжицкий
09:36
"Мы не вторгались в Украину" от Лаврова и ситуация с продовольственной безопасностью - "ошибка" Запада: новая подборка манипуляций и фейков кремля
08:55
Масштабы разрушений и человеческие жертвы: верховный комиссар ООН по правам человека представила доклад по ситуации в Мариуполе
08:47
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину
08:31
Обновлено
николаев
Россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы
08:27
Олаф Шольц
Кремль будет под санкциями, пока не достигнет справедливого соглашения с Киевом, - Шольц
08:19
В Харькове россияне обстреляли пищевое предприятие: открыто уголовное производство
08:00
Галина Вдовиченко: У людей, которым удалось выбраться из оккупированного Мариуполя, первым вопросом было - "Киев наш?"
07:52
ВСУ отбили штурм оккупантов в районе Золотого и Богородичного, - Генштаб ВСУ
07:15
Поврежденные украинские памятники культуры будут восстанавливать с помощью 3D-сканеров
06:51
Австралийский премьер может посетить Украину после саммита НАТО
06:33
В литовских школах ввели 5 уроков украинского языка в неделю
06:07
россия хакер
В США заявили о ликвидации российского ботнета
05:50
Усик – Джошуа: определилась дата боя-реванша
05:30
Китай
Китай выбирает поддерживать РФ и повторяет ее пропаганду, - Госдеп США
04:59
В Херсонской области оккупанты могут устроить атаки под чужим флагом, - ISW
04:19
ЧМ-2026: стало известно, в каких городах пройдет чемпионат мира по футболу
03:35
Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем
02:54
В Бахмуте умер мирный человек, которого оккупанты ранили в Луганской области
02:27
сборная Армении
Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году
01:52
ОТУ "Восток" уничтожили российский склад с топливом и убили 26 оккупантов
01:38
"Выше Лаврова": Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину
01:21
Макрон и Путин
Макрон заявил, что готов приехать в Москву к Путину, но для этого нужно выполнить условия
01:02
"Барселона" нашла альтернативу Зинченку
00:56
Макрон в Twitter перешел на украинский
00:45
Денис Пушилин
В "ДНР" собираются к 2023 году "возродить настоящий "Шахтер"
00:41
Эмбер Херд призналась, что любит Джонни Деппа даже после решения суда в его пользу
00:31
Российские спортсмены пожелали смерти украинской легкоатлетке Рыжиковой
00:27
Столтенберг
Генсек НАТО рассказал о трех столбах обороны восточного фланга Альянса
00:16
Десантники ВСУ сожгли Стугной две вражеские БМП
00:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 июня
00:07
На фото братская могила в Луганской области
В Луганской области нашли открытую братскую могилу казненных мирных жителей
00:02
В Киеве некоторые системы ПВО работают с искусственным интеллектом – советник главы МВД
2022, четверг
16 июня
23:50
ЕСПЧ обязал Россию предотвратить казнь марокканского бойца, воевавшего за Украину
23:35
Дети, рожденные в оккупированном Херсоне, автоматически получат российское гражданство, - оккупационные власти
23:33
Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть. Лавров отрицает вторжение в Украину
23:04
Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию, - Maxar
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV