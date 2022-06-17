В Луганской области за сутки россияне убили 6 гражданских, еще 7 ранили

Об этом сообщил Сергей Гайдай в телеграмме.

По его словам, каждый день россияне усиливают обстрелы, убивая мирных жителей.

"Да, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка - это мать с сыном", - подчеркнул он.

В Лисичанске захватчики разрушили два дома и школу, в Горном – 18 домов, во Врубовке – семь. Также много повреждений в Синецком под Северодонецком.

"Россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной Азота. В целом на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов", - заметил глава ОВА.

В течение 16 июня оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Также они нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке. В Северодонецке продолжаются боевые действия.

"Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое - враг отошел", - отметил Сергей Гайдай.

16 июня в Луганской области нашли открытую братскую могилу казненных мирных жителей.

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