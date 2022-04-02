В Луганской области за сутки россияне обстреляли 31 объект, в том числе 27 жилых домов, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"На протяжении суток обстрелов подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березово, Тошковка. Там поврежден или разрушен 31 объект - 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры" он.



В ночь на 2 апреля кафиры стреляли по Лисичанску и повредили пять домов. Также два возгорания произошли в Тошковке. Число жертв выясняют. ГСЧС спасла семь человек, житель Рубежного получил ранения.



В сутки ВСУ отбили девять вражеских атак, уничтожили восемь танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем оккупантов. В небе над Донбассом ПВО ВСУ сбили три российских БПЛА.

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