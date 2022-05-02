В Луганской области за сутки россияне 18 раз обстреляли жилые массивы и школы, три человека погибли
В Луганской области за сутки российские оккупанты 18 раз обстреляли жилые массивы населенных пунктов, три человека погибли
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, в Луганской области в результате вражеских обстрелов пострадали трое местных жителей. Еще трое погибли.
Во время плотного обстрела россиянами города Золотое в 20:00 1 мая ранение получил, в частности, мальчик 2010 года рождения. Кроме него погибла еще одна местная жительница, еще один человек получил ранения.
Также среди погибших двое жителей из Лисичанска и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска.
"Очень тяжелые сутки. Мощные длительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. Трое погибших, много разрушенного жилья. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горском", - комментирует Гайдай.
Кроме того, по его словам, в Лисичанске в результате обстрелов сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которое было частью Бельгийского наследия города.
Также повреждены несколько жилых домов. В частности, в Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом.
Официально зафиксировано повреждение 28 домов, масштаб реальных повреждений может быть шире.
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