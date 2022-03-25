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В Луганской области ввели режим светомаскировки

25 мартa, 2022 пятница
15:51
Общество

Луганская область на период военного положения устанавливает режим светомаскировки. Такой режим будет действовать ежедневно с 17:00 до 7:00

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Распоряжением главы Луганщины Сергея Гайдая от 25 марта 2022 года №117 "О мерах правового режима военного положения" на территории области на период действия военного положения установлен специальный режим светомаскировки - ежедневно с 17:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия, учреждения, организации, ФОП, физические лица обязаны соблюдать специальный режим путем:

  • отключения уличного освещения;
  • отключения освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключения подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок;
  • отключения света в домах и вокруг них, зашторивания окон.

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