В Луганской области ввели режим светомаскировки

Об этом сообщает Луганская ОВА.



"Распоряжением главы Луганщины Сергея Гайдая от 25 марта 2022 года №117 "О мерах правового режима военного положения" на территории области на период действия военного положения установлен специальный режим светомаскировки - ежедневно с 17:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия, учреждения, организации, ФОП, физические лица обязаны соблюдать специальный режим путем:

отключения уличного освещения;

отключения освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключения подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок;

отключения света в домах и вокруг них, зашторивания окон.

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