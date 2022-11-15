Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших

В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших

15 ноября, 2022 вторник
07:30
война с Россией

В населенном пункте Миловатка Сватовской громады Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 ноября.

На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для восполнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о заброшенном жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.

В то же время, подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Милуватка Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

  • Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.
  • А в ОК "Юг" рассказали , что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.
  • В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.
  • Украинские защитники сегодня, 14 ноября, за один час уничтожили два вражеских беспилотника.
  • 14 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
14 ноября, 2022 понедельник
На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина: первые заявления лидеров США и Китая
Володимир Ар'єв
14 ноября, 2022 понедельник
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
14 ноября, 2022 понедельник
Лидеры США и Китая выступили с заявлениями о развитии двусторонних отношений
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.68
  • EUR
    Покупка 40.08
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
08:00
Обзор
Друзья Путина на пляжах Адриатики: Хорватия
07:44
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов, однако враг ведет наступление по трем направлениям, - Генштаб
07:20
Обновлено
Зеленский на саммите G20: пора прекратить разрушительную войну России и обменять пленных "всех на всех"
06:53
Аmazon
В Аmazon планируют самые масштабные в истории компании сокращения: уволят 10 тысяч работников
06:38
Майя Санду
В Молдове сломали телеграмм-каналы президентки и вице-премьера. Подозревают спецслужбы РФ
06:26
Канада
В Канаде проверят вмешательство КНР на парламентские выборы страны
05:59
G20
Нельзя допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну, - президент Индонезии в ходе открытия саммита G20
05:56
Алексей Данилов
В СНБО назвали основные угрозы для жителей Херсона
05:39
РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление и это не принесет ей оперативного успеха, – ISW
05:24
"Русская война сеет хаос для людей и для мировой экономики". Страна G20 намерена осудить действия РФ в Украине
04:59
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской лавры признал, что в храме обители звучала хвалебная песня о России
04:33
ВСУ на юге уничтожили вражескую пусковую установку С-300 и ЗРК Тор-М2
04:08
Жозеп Боррель
Украина получила от ЕС военную помощь на сумму €8 млрд, - Боррель
03:41
Под Бахмутом при эвакуации раненых бойцов ВСУ погиб канадский доброволец, - СМИ
03:15
МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине
02:48
США могут передать Украине дроны Gray Eagl в особой комплектации, – CNN
02:21
Киев и 8 областей. В Укрэнерго предупредили о плановых отключениях электроэнергии 15 ноября
01:54
Russia Today
МИД Украины призвал Сербию не разрешать вещание пропагандистов Russia Today
01:27
газ
Польша перебирает во "временное управление" местные активы, связанные с Газпромом
01:00
"Буду говорить к участникам G19": Зеленский назвал темы своего обращения к лидерам стран на саммите в Индонезии
00:32
Новые санкции от США, помощь от Канады, ядерное предостережение от Китая и репарации от ООН, - Зеленский о международном давлении на Россию
00:01
"Проживем без ООН": Медведев отреагировал на резолюцию о репарациях Украины, пригрозив миру "мучительным концом"
2022, понедельник
14 ноября
23:42
На Харьковщине эксгумировали тела еще четырех гражданских: замученного россиянами мужчины и погибших от обстрелов
23:18
Эксклюзив
У ВСУ в Луганской области - инициатива по всей линии фронта, - глава Северодонецкого РВА Власенко
23:12
"Украинские военные не примут компромиссов": Залужный назвал генералу Милли цель Украины в войне
23:10
Олаф Шольц
"Важно обсудить это вместе": Шольц высказался по поводу изоляции РФ на саммите G20
22:10
Белорусская оппозиция надеется убрать Лукашенко от власти мирным протестом, - соратница Тихановской
22:07
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Россияне готовятся к обороне Мелитополя. Колонка Сергея Згурца
21:50
Свет
Временно оккупированная часть Запорожской области осталась без электроснабжения, исчезает вода
21:48
Эксклюзив
Байден и Си Цзиньпин поставили точку. России нет места в двухполярном мире США и Китая, - дипломат Чалый
21:47
Россияне обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждены газопровод и линии электросетей
21:11
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях от России за войну против Украины
21:07
Эксклюзив
"Эвакуация" из Луганщины является подготовкой россиян к обороне и признанием неспособности обеспечить нужды гражданских зимой, - глава Северодонецкой РВА Власенко
21:05
На Мелитопольщине оккупанты разыскивают мужчин по домам, чтобы заставить рыть окопы, а в дальнейшем - воевать, - мэр Федоров
20:47
Эксклюзив
Беглецы-неудачники, ДРГ и наводчики: советник мэра Херсона назвал группы военных РФ на деоккупированной территории
20:35
Лидеры G20 согласовали проект заявления по осуждению России, - Bloomberg
20:05
ЕС официально запустил тренировочную миссию для 15 тыс. военных из Украины
20:02
Укрзализныця возобновляет сообщение с Николаевом, следующий – Херсон
20:02
OPINION
Цари кровавых дождей
19:39
В Горловке ВСУ уничтожили 2 российские пушки и 7 грузовиков, количество ликвидированных оккупантов уточняют, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV