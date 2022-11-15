Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 ноября.

На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для восполнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о заброшенном жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.

В то же время, подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Милуватка Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

А в ОК "Юг" рассказали , что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.

В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.

Украинские защитники сегодня, 14 ноября, за один час уничтожили два вражеских беспилотника.

14 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.