В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших
В населенном пункте Миловатка Сватовской громады Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 ноября.
На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для восполнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о заброшенном жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.
В то же время, подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. В частности, в населенном пункте Милуватка Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.
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