В Луганской области ВСУ уничтожили российские танки и БМП вместе с экипажами, - Генштаб ВСУ
В Луганской области подразделение 24 ОМБр уничтожило три российских танка и одну БМП-3 вместе с экипажами
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам.
"На Луганщине одно из подразделений 24 ОМБр имени короля Данила уничтожило три танка Т-72 и один БМП-3 вместе с вражескими экипажами", - подчеркнули в Генштабе.
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