В Луганской области ВСУ уничтожили российские танки и БМП вместе с экипажами, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам.



"На Луганщине одно из подразделений 24 ОМБр имени короля Данила уничтожило три танка Т-72 и один БМП-3 вместе с вражескими экипажами", - подчеркнули в Генштабе.

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