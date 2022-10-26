Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Новоивановцы украинская артиллерия ликвидировала российский склад боеприпасов и более 10 кадыровцев. В Сватовом ВСУ уничтожили до 10 захватчиков и около пяти грузовиков с боекомплектом.

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