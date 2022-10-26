В Луганской области ВСУ уничтожили более 20 кафиров и их склад с боеприпасами
В Луганской области 25 октября ВСУ уничтожили более 20 россиян, пять их грузовиков с боекомплектом и склад боеприпасов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Новоивановцы украинская артиллерия ликвидировала российский склад боеприпасов и более 10 кадыровцев. В Сватовом ВСУ уничтожили до 10 захватчиков и около пяти грузовиков с боекомплектом.
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