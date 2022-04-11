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В Луганской области ВСУ сбили российский самолет и накрыли артиллерийский склад врага, - председатель ОВА Гайдай

11 апреля, 2022 понедельник
17:23
война с Россией

В понедельник, 11 апреля, украинские военные в Луганской области сбили российский самолет, а накануне уничтожили артиллерийский склад врага

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в facebook.

По его словам, накануне два с половиной часа горел склад рашистов в Новоайдаре, а сегодня был сбит вражеский самолет.

"У нас есть и две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", – заявил Гайдай.

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Сергей Гайдай
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