В Луганской области ВСУ сбили российский самолет и накрыли артиллерийский склад врага, - председатель ОВА Гайдай

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в facebook.

По его словам, накануне два с половиной часа горел склад рашистов в Новоайдаре, а сегодня был сбит вражеский самолет.

"У нас есть и две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", – заявил Гайдай.

По состоянию на утро 11 апреля потери войск РФ составили более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета.

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