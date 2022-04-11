В Луганской области ВСУ сбили российский самолет и накрыли артиллерийский склад врага, - председатель ОВА Гайдай
В понедельник, 11 апреля, украинские военные в Луганской области сбили российский самолет, а накануне уничтожили артиллерийский склад врага
Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в facebook.
По его словам, накануне два с половиной часа горел склад рашистов в Новоайдаре, а сегодня был сбит вражеский самолет.
"У нас есть и две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", – заявил Гайдай.
- По состоянию на утро 11 апреля потери войск РФ составили более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета.
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