В Луганской области ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-30"
8 апреля в Луганской области украинские военные обезвредили российский БПЛА "Орлан-30"
Об этом заявили в Генштабе ВСУ .
"Вчера в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10".
Сегодня день еще более успешный. В этот раз наши защитники "посадили" более современную модель российского беспилотного летательного аппарата - "Орлан-30"", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее в Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10".
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