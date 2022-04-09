В Луганской области ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-30"

Об этом заявили в Генштабе ВСУ .



"Вчера в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10".

Сегодня день еще более успешный. В этот раз наши защитники "посадили" более современную модель российского беспилотного летательного аппарата - "Орлан-30"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10".

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