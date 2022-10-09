В Луганской области ВСУ освободили семь населенных пунктов
В Луганской области по состоянию на 9 октября украинские военные освободили семь населенных пунктов Сватовского района
Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку. Несмотря на резонанс в Интернет сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", - подчеркнул он.
Среди деоккупированных сел:
- Новолюбовка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;
- Невское Краснореченского поселкового общества Сватовского района;
- Грековка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;
- Новоегоровка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;
- Надежда Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;
- Андреевка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;
- Стельмаховка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района.
- 7 октября глава Луганской ОВА сообщил о деоккупации села Грековка Луганской области.
- Также украинские военные деоккупировали село Макеевка Сватовского района Луганской области.
- 9 октября ВСУ освободили Стельмаховку в Луганской области
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