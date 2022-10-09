В Луганской области ВСУ освободили семь населенных пунктов

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку. Несмотря на резонанс в Интернет сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", - подчеркнул он.

Среди деоккупированных сел:

Новолюбовка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;

Невское Краснореченского поселкового общества Сватовского района;

Грековка Краснореченского поселкового общества Сватовского района;

Новоегоровка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;

Надежда Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;

Андреевка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района;

Стельмаховка Коломыйчицкого сельского общества Сватовского района.

7 октября глава Луганской ОВА сообщил о деоккупации села Грековка Луганской области.

Также украинские военные деоккупировали село Макеевка Сватовского района Луганской области.

9 октября ВСУ освободили Стельмаховку в Луганской области

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