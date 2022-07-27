В Луганской области ВСУ остановили вражеские штурмы на 6 участках фронта, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Сергей Гайдай подчеркнул, что, несмотря на попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону на разных участках фронта, украинские военные наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия.

"Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты, - уточнил Сергей Гайдай. - Еще два раза они совершили артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники. ВСУ остановили штурмовые намерения россиян на шести участках. Оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского".

Также Сергей Гайдай рассказал, что захватчики не способны навести порядок в оккупированных ими населенных пунктах. В частности, Рубежное было полностью захвачено более 2,5 месяцев назад. Центральная и северная части – почти четыре месяца. А в городе – несмотря на громкие заявления оккупационных властей быстро все наладить – до сих пор отсутствуют элементарные коммуникации. Да, россияне не могут организовать даже элементарный вывоз мусора, накопившийся во дворах еще с весны. Поэтому в каждом квартале это все превратилось уже в стихийные свалки. Изуродованные несколько месяцев назад автомобили тоже не убраны с дорог посреди городов. Поскольку подобные обещания оккупантов организовать жизнь раздаются и на улицах Лисичанской и Северодонецкой, люди должны видеть неудачный пример восстановления Рубежного.

Правда, в Рубежном впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения – изъяли остатки 10 жителей города.

"Они убивали мирных жителей Луганщины, но за это время даже не смогли их перезахоронить, - говорит Сергей Гайдай. - Сотни рубижан остаются погребенными вблизи собственных домов. Только официально установленных жертв российского вторжения сейчас более 400 человек. Это погибшие в результате обстрелов". А были еще те, в которых от взрыва поблизости просто останавливалось сердце, или из-за неумолкающих обстрелов к человеку не могла прорваться карета скорой. Только в Северодонецке обустроенное весной вблизи Лесной Дачи кладбище насчитывает около 600 могил. Когда обострилась ситуация в Лисичанске, там захоронения осуществляла Национальная полиция – около 200 погибших и умерших. Почти все они были идентифицированы и похоронены по обычаям достойного прощания. А вот оккупационные власти не в состоянии сделать и этого".

24 июля российские войска пытались с трех сторон выйти на границу Луганской области. Неудачно

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