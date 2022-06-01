Об этом сообщил украинский военный Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

"Заместитель командира 4 батальона спецполка им. А.Кадырова – подполковник Заур Димаев. Официально – денацифицирован и демилитаризован", - подчеркнул он.

По информации телеграмм-канала Baza, Заур Димаев и его водитель погибли в автомобиле от артиллерийских обстрелов. Также получили ранения четыре работника чеченской полиции.

29 мая ВСУ ликвидировали командира роты российских десантников Александра Выгуляра.

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