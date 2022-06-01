В Луганской области ВСУ ликвидировали полковника Заура Димаева - заместителя командира полка Кадырова, - СМИ
Под Комышувахой в Луганской области ВСУ ликвидировали заместителя командира полка имени Ахмата Кадырова Заура Димаева с водителем, 4 кадыровцев ранены
Об этом сообщил украинский военный Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.
"Заместитель командира 4 батальона спецполка им. А.Кадырова – подполковник Заур Димаев. Официально – денацифицирован и демилитаризован", - подчеркнул он.
По информации телеграмм-канала Baza, Заур Димаев и его водитель погибли в автомобиле от артиллерийских обстрелов. Также получили ранения четыре работника чеченской полиции.
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