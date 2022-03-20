В Луганской области все населенные пункты пострадали от оккупантов, целые улицы непригодны для жизни, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"На Луганщине нет ни одного населенного пункта, который не пострадал бы от россиян. Наши города теперь многоэтажные руины, каждый район как из фильмов ужасов. Целые кварталы и улицы непригодны к жизни", - отметил он.



Сергей Гайдай отметил, что некоторые жители стали вторично переселенцами из-за войны РФ против Украины.



"Погибшие…орки погубили 66 жизней, а сколько до сих пор лежат в местах стрельбы…Сколько мы не можем по-человечески похоронить", - подчеркнул он.

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