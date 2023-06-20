Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Луганщине происходит активизация оккупационных войск, но продвижений не зафиксировано. Подразделения ВСУ держат оборону и дают достойный отпор. Оккупанты активизировались по всей линии столкновения. Бои продолжаются на Сватовском, Лиманском направлении. Горячее всего в районе Белогоровки и у Кременной, в направлении" – заметил Власенко.

По словам начальника Северодонецкой РВА, в Луганской области враг возобновил наземные штурмы, похожие на действия в Бахмуте

"Враг восстановил наземные штурмы, похожие на то, что происходило в Бахмуте, когда они не считают свои потери. Эти штурмы противник прикрывает механизированными войсками и авиацией. Основой таких штурмов являются новые частные военные компании и добровольческие подразделения, но у противника проблемы с логистикой и складами БК", - подчеркнул Власенко.

За прошедшие сутки, 19 июня, российская армия атаковала Украину 4 "калибрами" и 4 "шахедами", все цели уничтожила наша противовоздушная оборона

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг бросил все силы, чтобы остановить наступление сил обороны, однако украинские военные выполняют поставленные задачи





