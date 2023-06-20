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В Луганской области враг возобновил наземные штурмы, похожие на действия в Бахмуте, - начальник Северодонецкой РВА Власенко

20 июня, 2023 вторник
08:41
Война с Россией

Начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что в Луганской области происходит активизация оккупационных войск

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Луганщине происходит активизация оккупационных войск, но продвижений не зафиксировано. Подразделения ВСУ держат оборону и дают достойный отпор. Оккупанты активизировались по всей линии столкновения. Бои продолжаются на Сватовском, Лиманском направлении. Горячее всего в районе Белогоровки и у Кременной, в направлении" – заметил Власенко.

По словам начальника Северодонецкой РВА, в Луганской области враг возобновил наземные штурмы, похожие на действия в Бахмуте

"Враг восстановил наземные штурмы, похожие на то, что происходило в Бахмуте, когда они не считают свои потери. Эти штурмы противник прикрывает механизированными войсками и авиацией. Основой таких штурмов являются новые частные военные компании и добровольческие подразделения, но у противника проблемы с логистикой и складами БК", - подчеркнул Власенко.

  • За прошедшие сутки, 19 июня, российская армия атаковала Украину 4 "калибрами" и 4 "шахедами", все цели уничтожила наша противовоздушная оборона
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг бросил все силы, чтобы остановить наступление сил обороны, однако украинские военные выполняют поставленные задачи



 

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