Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Луганщине продолжаются активные боевые действия. Продолжаются артиллерийские дуэли. Активных наземных операций оккупанты не проводят. Враг активно использует артиллерию и авиацию с целью разрушения деоккупированных населенных пунктов и путей сообщения наших тылов", - подчеркнул Власенко.

По словам главы военной администрации Северодонецкого района, в Луганской области оккупанты уже потеряли тыловые позиции.

"На временно оккупированных территориях Луганщины произошли мощные взрывы не только на передовых позициях и в местах дислокации российских войск, но и в тылу. И это свидетельствует о том, что уже у врага нет тыловых позиций в Луганской области, все простреливается. Оккупанты передвигают военную технику по тылам. Враг в поиске новых возможностей формирования позиций", - подчеркнул Власенко.