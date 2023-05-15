В Луганской области враг уже потерял тыловые позиции, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что оккупанты пытаются спрятать военную технику по тылам и ищут возможности формирования новых позиций
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Луганщине продолжаются активные боевые действия. Продолжаются артиллерийские дуэли. Активных наземных операций оккупанты не проводят. Враг активно использует артиллерию и авиацию с целью разрушения деоккупированных населенных пунктов и путей сообщения наших тылов", - подчеркнул Власенко.
По словам главы военной администрации Северодонецкого района, в Луганской области оккупанты уже потеряли тыловые позиции.
"На временно оккупированных территориях Луганщины произошли мощные взрывы не только на передовых позициях и в местах дислокации российских войск, но и в тылу. И это свидетельствует о том, что уже у врага нет тыловых позиций в Луганской области, все простреливается. Оккупанты передвигают военную технику по тылам. Враг в поиске новых возможностей формирования позиций", - подчеркнул Власенко.
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