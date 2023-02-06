Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Концентрация вражеской силы увеличивается с каждым днем. Россияне перебрасывают в Луганскую область мобилизованных. Еще с завершения Херсонской кампании сюда прибыло много десантников и спецназовцев. На линии столкновения наибольшая концентрация сил врага наблюдается в районе Кременной", - отметил Власенко.

Глава военной администрации Северодонецкого района также добавил, что в последнюю неделю ощущается давление противника.

"Оккупанты пытаются контратаковать в направлении Лимана. Можно констатировать, что активности противника на Лиманском направлении уже начались. Наступление врага уже происходит локальными кампаниями как в Угледаре, Бахмуте, как и вокруг Кременной", - отметил Власенко.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что Белогоровка в дальнейшем остается под контролем украинских защитников: оккупантов там нет. Однако Россия готовится к наступлению

Во время боевых действий у Бахмута среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников ПВК Вагнера наблюдается полное отсутствие координации и взаимодействия



