В Луганской области враг перебросил дополнительные подразделения десантников и спецназовцев, - глава ВА Северодонецкого района
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что наибольшая концентрация сил врага наблюдается в районе Кременной
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Концентрация вражеской силы увеличивается с каждым днем. Россияне перебрасывают в Луганскую область мобилизованных. Еще с завершения Херсонской кампании сюда прибыло много десантников и спецназовцев. На линии столкновения наибольшая концентрация сил врага наблюдается в районе Кременной", - отметил Власенко.
Глава военной администрации Северодонецкого района также добавил, что в последнюю неделю ощущается давление противника.
"Оккупанты пытаются контратаковать в направлении Лимана. Можно констатировать, что активности противника на Лиманском направлении уже начались. Наступление врага уже происходит локальными кампаниями как в Угледаре, Бахмуте, как и вокруг Кременной", - отметил Власенко.
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