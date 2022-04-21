В Луганской области врачи успешно приняли роды под вражескими обстрелами, - Гайдай
В луганском Лисичанске врачам удалось успешно принять роды во время очередных обстрелов города российскими оккупантами
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай со ссылкой на Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации.
По предварительным данным, 19 апреля благодаря профессионализму и слаженным действиям военных и гражданских медиков Лисичанской городской больницы 17-летняя жительница Горного смогла родить здорового мальчика.
Сообщается, что роды у девушки начались как раз при очередном минометном обстреле города российскими оккупантами.
Усилиями военных медиков девушка была срочно доставлена "скорой" в Лисичанский родильный стационар.
Несмотря на вражеский огонь, бригада врачей безотлагательно приступила к проведению операции по выполнению кесарева сечения, в результате которого на свет появился здоровый мальчик весом 3150 г и ростом 50 см.
Сейчас состояние ребенка и роженицы удовлетворительное.
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