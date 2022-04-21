В Луганской области врачи успешно приняли роды под вражескими обстрелами, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай со ссылкой на Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации.



По предварительным данным, 19 апреля благодаря профессионализму и слаженным действиям военных и гражданских медиков Лисичанской городской больницы 17-летняя жительница Горного смогла родить здорового мальчика.



Сообщается, что роды у девушки начались как раз при очередном минометном обстреле города российскими оккупантами.

Усилиями военных медиков девушка была срочно доставлена "скорой" в Лисичанский родильный стационар.

Несмотря на вражеский огонь, бригада врачей безотлагательно приступила к проведению операции по выполнению кесарева сечения, в результате которого на свет появился здоровый мальчик весом 3150 г и ростом 50 см.

Сейчас состояние ребенка и роженицы удовлетворительное.





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