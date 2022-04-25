В Луганской области возле Рубежного под обстрел попал эвакуационный автобус: оккупанты продолжают срывать гумкоридоры
В Луганской области российские оккупанты продолжают срывать гумкоридоры и обстреливать эвакуационные автобусы, препятствуя выезду мирного населения в более безопасные регионы
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, эвакуационный транспорт не доехал до Рубежного из-за вражеских обстрелов. Сегодня утром на подъезде к городу россияне открыли огонь по автобусу. Как известно, обошлось без пострадавших, однако транспорт не уцелел.
Также, по информации Гайдая, 12 жителей Северодонецка успешно эвакуировались из города и направляются в более безопасные регионы.
Глава ОГА также сообщает, что все меньше людей готовы решиться на эвакуацию. По его словам, автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут в железнодорожные станции полупустыми.
"Попасная и Рубежное наоборот – хотели бы уехать, но россияне местных не отпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы", – пишет Гайдай.
В общей сложности на территории подконтрольной Украине Луганщины остаются более 60 тыс. мирного населения.
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