В Луганской области возле Рубежного под обстрел попал эвакуационный автобус: оккупанты продолжают срывать гумкоридоры

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, эвакуационный транспорт не доехал до Рубежного из-за вражеских обстрелов. Сегодня утром на подъезде к городу россияне открыли огонь по автобусу. Как известно, обошлось без пострадавших, однако транспорт не уцелел.

Также, по информации Гайдая, 12 жителей Северодонецка успешно эвакуировались из города и направляются в более безопасные регионы.

Глава ОГА также сообщает, что все меньше людей готовы решиться на эвакуацию. По его словам, автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут в железнодорожные станции полупустыми.

"Попасная и Рубежное наоборот – хотели бы уехать, но россияне местных не отпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы", – пишет Гайдай.



В общей сложности на территории подконтрольной Украине Луганщины остаются более 60 тыс. мирного населения.