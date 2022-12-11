В Луганской области войска РФ проводят принудительную мобилизацию и обыскивают учебные заведения на наличие украинских книг
На территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию, а также проверяют педагогов на наличие украинских книг
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 11 декабря.
Отмечается, что на временно оккупированной Луганской области военные РФ ужесточили меры принудительной мобилизации. Это объясняется их потребностью восполнить потери своих подразделений.
"В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных", - сообщают в Генштабе.
Также оккупационные войска в Луганской области на протяжении последних двух недель обыскивают учебные заведения: россияне стремятся найти и уничтожить украинские книги и материалы. В частности, содержащие символику государства.
- Напомним, днем ранее Центр национального сопротивления сообщал , что оккупационные власти "ДНР" передали всю коммунальную технику на нужду российской армии.
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