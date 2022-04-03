В Луганской области восстановили нормальный режим газоснабжения для более 100 тыс. жителей

Об этом сообщает официальный Facebook-профиль Оператора ГТС Украины.



"Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок поврежденного магистрального газопровода в Луганской области и восстановили нормальный режим газоснабжения для более 100 тыс. жителей Луганщины. Газопровод был поврежден вражеским обстрелом 1 апреля. Из-за этого несколько газораспределительных станций были полностью остановлены. Еще ряд населенных пунктов получали газ за газ временной схеме "из баллона", - говорится в заявлении.



Отмечается, что ситуация с газоснабжением жителей Луганщины из-за боевых остается сложной.



"Ситуация с газоснабжением жителей Луганщины из-за боевых остается сложной, часть региона - без газоснабжения в результате повреждения магистрального газопровода. Однако специалисты Оператора ГТС Украины продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить надежную работу газотранспортной системы и возобновить подачу газа жителям Луганщины", - сообщил Оператор ГТС Украины .





30 марта Сергей Гайдай заявил, что на подконтрольной украинскому правительству части Луганщины в результате боевых действий разрушены почти все коммуникации , а их ремонт невозможен из-за сильных повреждений.

2 апреля российские оккупанты под Северодонецком перебили газопровод диаметром 500 мм и оставили почти всю Луганскую область без газоснабжения.

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