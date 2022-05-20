В Луганской области в результате российских обстрелов разрушены более 11 тыс. домов
В Луганской области с начала полномасштабной войны разрушения получили более 11 тыс. домов. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов гривен
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам ОВА, в Луганской области в результате вражеских бомбардировок разрушены уже более 11 тыс. домов. Из них 3200 – многоэтажки.
Сообщается, что больше всего от артобстрелов и авианалетов пострадал жилищный сектор области. По словам Гайдая, частично или полностью было разрушено 3188 многоэтажных зданий и 8100 частных усадеб.
В настоящее время ОВА формирует перечень жилых домов, которые получили повреждения или были разрушены. База данных постоянно обновляется, в том числе путём онлайн-опроса жителей области.
По словам Гайдая, было проработано уже 3500 анкет. В список разрушений, нанесенных оккупантами, внесены данные 830 многоэтажных и 1 274 частных жилых домов.
По подсчетам ОВА, экономический ущерб исчисляется сотнями миллиардов гривен.
- Напомним, 20 мая Гайдай сообщал , что в Рубежном не осталось уцелевших зданий, город придется отстраивать с нуля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное