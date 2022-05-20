Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам ОВА, в Луганской области в результате вражеских бомбардировок разрушены уже более 11 тыс. домов. Из них 3200 – многоэтажки.

Сообщается, что больше всего от артобстрелов и авианалетов пострадал жилищный сектор области. По словам Гайдая, частично или полностью было разрушено 3188 многоэтажных зданий и 8100 частных усадеб.

В настоящее время ОВА формирует перечень жилых домов, которые получили повреждения или были разрушены. База данных постоянно обновляется, в том числе путём онлайн-опроса жителей области.

По словам Гайдая, было проработано уже 3500 анкет. В список разрушений, нанесенных оккупантами, внесены данные 830 многоэтажных и 1 274 частных жилых домов.

По подсчетам ОВА, экономический ущерб исчисляется сотнями миллиардов гривен.

Напомним, 20 мая Гайдай сообщал , что в Рубежном не осталось уцелевших зданий, город придется отстраивать с нуля.