В Луганской области в результате российских обстрелов газ есть только в шести населенных пунктах и не работает большинство водонасосных станций, - Гайдай
В Луганской области газ есть только в шести населенных пунктах, а в других городах и селах оккупанты разрушили газопроводы и газораспределительные станции. Также в результате российских обстрелов обесточено или разрушено большинство насосных станций
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Последствия российских обстрелов: газом в Луганской области пользуются только в шести населенных пунктах. В других городах и селах централизованное газоснабжение в дома луганчан отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций", - подчеркнул он.
Газовики ежедневно ремонтируют поврежденные участки. Местные власти пытаются регулярно снабжать их расходными материалами. Иногда возникает вопрос, что завезти на Луганщину в первую очередь: еду или трубу, чтобы потом было на чем готовить.
"Газ есть в шести городах и селах. Однако в трех из них не повсюду. С голубым топливом сейчас 45,5 тыс. семей. К сожалению, некоторые участки во время боевых действий нам уже не отремонтировать. По водоснабжению - в области большинство насосных станций или разрушена, или обесточена. Централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Привилле, Северодонецке. Отсутствует подача воды в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал", - отметил Сергей Гайдай.
- 26 апреля кафиры обстреляли почти всю Луганщину. В результате обстрелов погиб человек в Привилле и загорелись жилые дома в Рубежном, Нижнем, Лисичанске и торговая площадка.
- По Горной общине нанесли авиаудар , в результате чего погиб по меньшей мере один человек
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