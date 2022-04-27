В Луганской области в результате российских обстрелов газ есть только в шести населенных пунктах и не работает большинство водонасосных станций, - Гайдай

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Последствия российских обстрелов: газом в Луганской области пользуются только в шести населенных пунктах. В других городах и селах централизованное газоснабжение в дома луганчан отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций", - подчеркнул он.



Газовики ежедневно ремонтируют поврежденные участки. Местные власти пытаются регулярно снабжать их расходными материалами. Иногда возникает вопрос, что завезти на Луганщину в первую очередь: еду или трубу, чтобы потом было на чем готовить.



"Газ есть в шести городах и селах. Однако в трех из них не повсюду. С голубым топливом сейчас 45,5 тыс. семей. К сожалению, некоторые участки во время боевых действий нам уже не отремонтировать. По водоснабжению - в области большинство насосных станций или разрушена, или обесточена. Централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Привилле, Северодонецке. Отсутствует подача воды в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал", - отметил Сергей Гайдай.

26 апреля кафиры обстреляли почти всю Луганщину. В результате обстрелов погиб человек в Привилле и загорелись жилые дома в Рубежном, Нижнем, Лисичанске и торговая площадка.

По Горной общине нанесли авиаудар , в результате чего погиб по меньшей мере один человек