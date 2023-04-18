В Луганской области в результате авианалета российской армии погибли трое гражданских

Об этом глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил в telegram.

"Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков. Вчера вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности", - отметил он.

Также, по его информации, в последние дни захватчики почти непрерывно используют тактическую авиацию для бомбардировки освобожденных населенных пунктов Сватовского района. Так, накануне в результате авианалета захватчиков в селе Невское был разрушен очередной частный дом. Жители его вовремя эвакуировались.

Глава ОВА призвал жителей Коломыйчицкого и Краснореченского общества выезжать в безопасные регионы. Он заверил, что вся необходимая помощь будет предоставлена.

По данным обладминистрации, даже захваченные девять лет назад территории неделями, а кое-где и месяцами остаются без привычных благ цивилизации, как вот подача холодной воды на несколько часов в сутки.

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Еще хуже ситуация сложилась на территориях, захваченных российскими войсками в прошлом году: работает только то, что вышло на скорую руку отремонтировать, не вкладывая денег и усилий.

"В частности, в Лисичанске как не чинили электроснабжение, так пока и не собираются этого делать - площадь города большая, уцелевших подстанций не осталось, капитальных вложений нужно многовато как для захватчиков", - говорится в сообщении.

Между тем, в так называемом министерстве образования и науки "ЛНР" заявляют об организации ускоренного обучения кадров для строительной отрасли на базе Щастинского многопрофильного колледжа.