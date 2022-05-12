В Луганской области в Попаснянскую общину завезли гумпомощь и эвакуировали оттуда женщину
В Нырковое в Луганскую область привезли 80 продуктовых наборов и эвакуировали оттуда мирную жительницу
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Маленький успех. Выждали тишину и стремглав помчались в Попаснянщину. В поселок Нырково завезли 80 продуктовых наборов на каждого оставшегося в населенном пункте жителя. Выехать в безопасность согласилась одна женщина, она уже в Бахмуте. Сегодня риск оправдался", - подчеркнул он.
Сергей Гайдай попросил следить за информацией об эвакуации из других населенных пунктов. Ее можно получить от гумштабов и местных оперативных служб, ведь света и мобильной связи нет.
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