Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Маленький успех. Выждали тишину и стремглав помчались в Попаснянщину. В поселок Нырково завезли 80 продуктовых наборов на каждого оставшегося в населенном пункте жителя. Выехать в безопасность согласилась одна женщина, она уже в Бахмуте. Сегодня риск оправдался", - подчеркнул он.

Сергей Гайдай попросил следить за информацией об эвакуации из других населенных пунктов. Ее можно получить от гумштабов и местных оперативных служб, ведь света и мобильной связи нет.

В Луганской области нет воды, электричества, а газ имеют жители пяти населенных пунктов.

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