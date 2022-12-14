В Луганской области в гражданских медучреждениях оккупанты лечат раненых вагнеровцев
В Генштабе рассказали, что в гражданском кожно-венерологическом диспансере в Луганске оккупанты лечат раненых вагнеровцев
Об этом говорится в вечерней сводке за 14 декабря.
"Враг и дальше использует сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих и наемников частных военных кампаний. Так, в городе Луганске, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК Вагнера", - говорится в сообщении.
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