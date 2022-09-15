В Луганской области уже не будет фактора неожиданности, враг закапывается и готовится обороняться, - Гайдай
Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, отметил, что враг стягивает свои силы и строит защитные сооружения для обороны в Сватово, Троицком и Кременной
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Луганщине сейчас тяжеловато, потому что противник готовится к обороне и уже для него не будет фактора неожиданности, как в Харьковской области. Враги стягивают войска в Сватово, Троицкое, где закапываются и готовятся обороняться", - прокомментировал глава Луганской ОВА .
Сергей Гайдай отметил, что ситуация на фронте меняется каждый день, поэтому во время боев за Изюм Сватово было для оккупантов больше перевалочной базой, где не оставляли войска, а только формировали подразделения и отправляли на различные направления.
"А сейчас для российской армии ситуация ухудшилась и уже отправлять на Изюм некуда, поэтому они понимают, что после Лимана будут Сватово, Троицкое, Кременная. Соответственно, туда стягивают все и строят там защитные сооружения", - пояснил Гайдай.
- 11 сентября Генштаб ВСУ информировал, что российские воины бегут из Сватово в Луганскую область.
- 14 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вернулись в Кременную , глушили связь и посрывали в городе украинские флаги.
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