Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На Луганщине сейчас тяжеловато, потому что противник готовится к обороне и уже для него не будет фактора неожиданности, как в Харьковской области. Враги стягивают войска в Сватово, Троицкое, где закапываются и готовятся обороняться", - прокомментировал глава Луганской ОВА .



Сергей Гайдай отметил, что ситуация на фронте меняется каждый день, поэтому во время боев за Изюм Сватово было для оккупантов больше перевалочной базой, где не оставляли войска, а только формировали подразделения и отправляли на различные направления.



"А сейчас для российской армии ситуация ухудшилась и уже отправлять на Изюм некуда, поэтому они понимают, что после Лимана будут Сватово, Троицкое, Кременная. Соответственно, туда стягивают все и строят там защитные сооружения", - пояснил Гайдай.

11 сентября Генштаб ВСУ информировал, что российские воины бегут из Сватово в Луганскую область.

14 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вернулись в Кременную , глушили связь и посрывали в городе украинские флаги.