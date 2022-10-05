В Луганской области украинские войска деоккупировали уже шесть населенных пунктов - Гайдай
Идет освобождение Луганщины от российских захватчиков. На вечер 5 октября известно о шести деоккупированных населенных пунктах области
Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сказал в эфире телеканала Freedom.
"Мы знаем, что украинские военные уже деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области", – сказал он.
Гайдай не назвал, какие именно это населенные пункты из соображений безопасности, заметив, что выдержит паузу к официальной информации Генштаба ВСУ. Дело в том, что оккупанты, узнав о таких населенных пунктах, начинают активно обстреливать их и пытаются просто стереть с лица земли.
Сергей Гайдай отметил, что люди во временно оккупированных селах и городах ждут украинских воинов.
"Мы имеем реакцию не только тех, кто живет в освобожденных населенных пунктах. Иногда нам пишут даже с тех территорий, которые оккупированы еще с 2014 года. Все ждут освобождения. Вы знаете, это самые страшные, самые длинные и тяжелые семь месяцев для каждого гражданина Украины, даже если он не был в оккупации. Эта война затронула всех", – сказал он.
Кроме того, глава Луганской ОВ призвал жителей оккупированных территорий за возможности выезжать дальше линии фронта или находиться в хранилищах, пока продолжаются активные боевые действия. Но быть максимально осторожными, ведь оккупанты, отступая, заминируют огромные территории.
- Утром 5 октября Сергей Гайдай сообщил, что уволен Белогоровка, и отметил, что началась деоккупация всей Луганщины.
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