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В Луганской области украинские военные уничтожили еще одну российскую понтонную переправу

16 июня, 2022 четверг
13:28
война с Россией

В Луганской области Силы спецопераций Украины уничтожили еще один российский понтонный мост

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По его словам, кафиры прокладывали переправу для форсирования реки. Вокруг было немало сожженной российской техники.

"Среди ночи воины ССпО (Сил спецопераций , - ред. ) Украины заменяли понтон, что позволило отправили в воздух очередную вражескую переправу", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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