В Луганской области украинские военные уничтожили еще одну российскую понтонную переправу

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По его словам, кафиры прокладывали переправу для форсирования реки. Вокруг было немало сожженной российской техники.

"Среди ночи воины ССпО (Сил спецопераций , - ред. ) Украины заменяли понтон, что позволило отправили в воздух очередную вражескую переправу", - подчеркнул Сергей Гайдай.

8 мая ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце.

11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы россиян через Северский Донец.

Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Северский Донец.

26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb