В Луганской области украинские военные уничтожили еще одну российскую понтонную переправу
В Луганской области Силы спецопераций Украины уничтожили еще один российский понтонный мост
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
По его словам, кафиры прокладывали переправу для форсирования реки. Вокруг было немало сожженной российской техники.
"Среди ночи воины ССпО (Сил спецопераций , - ред. ) Украины заменяли понтон, что позволило отправили в воздух очередную вражескую переправу", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- 8 мая ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце.
- 11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы россиян через Северский Донец.
- Спутник зафиксировал, как ВСУ сорвали переправу россиян через Северский Донец.
- 26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777.
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