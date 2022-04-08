В Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10"
Подразделения 24-й ОМБр имени короля Даниила обезвредили российский "Орлан-10" над Луганщиной
Об этом в телеграм сообщает пресс-служба Минобороны.
"Очередной "Орлан-10" Российской Федерации посадили специалисты радиоэлектронной борьбы в Луганской области. Оккупанты постоянно используют такие беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям украинских защитников", - говорится в сообщении.
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