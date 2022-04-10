В Луганской области украинские пограничники отбили четвертую атаку россиян, убили нескольких оккупантов и взяли в плен еще одного
В Луганской области украинские пограничники отбили четвертое наступление оккупантов, убили нескольких россиян и взяли в плен раненого российского артиллериста
Об этом сообщили в ГПСУ.
"Это уже была четвертая попытка наступления рашистов", – рассказал украинский офицер.
Оккупанты пытались незаметно подойти к позициям украинцев. Пограничники открыли по ним огонь, от чего россияне стали разбегаться, попадая под пули.
"Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался. Пленный, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 года служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять", - отметили в ГПСУ.
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