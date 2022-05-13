В Луганской области украинские десантники сбили российский вертолет Ми-28
В Луганской области 12 мая ПВО ВСУ уничтожила российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник"
Об этом в телеграмме сообщило командование ДШУ ВСУ.
"Вчера в Луганской области подразделением противовоздушной обороны 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины сбит российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник"", - говорится в сообщении.
Десантники отметили, что этот вертолет используют для поиска и уничтожения танков, другой бронированной техники, малоскоростных воздушных целей и живой силы в условиях активного противодействия обстрелам.
- 12 мая в Луганской области 81-я бригада сбила еще один российский вертолет - Ми-24.
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